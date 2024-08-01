簡訊一覽
●劉鑾鴻（細劉）擔任主席的利福中國(02136)發盈警，今年上半年盈利預期較去年同期的1.27億元人民幣大幅倒退65至70%，主要由於受去年同期後疫情相關高基數效應及聯營公司錄得一次性收益的影響下，集團銷售及應佔聯營公司溢利均錄得下跌。
●汽車之家(02518)公布，截至今年6月底止第二季盈利按年升3.75%至5.09億元（人民幣‧下同），淨收入按年增加2.16%至18.72億元；上半年盈利按年微升0.62%至8.89億元，淨收入按年增長3.41%至34.81億元。
●和黃醫藥(00013)今年上半年淨收益2,580萬美元，按年跌84.69%；每股盈利0.03美元。截至6月底，集團現金餘額8.02億美元。
●星巴克上季業績差劣，盈利按年跌約8%，收入亦跌約1%，主要受到美國需求疲弱，以及第二大市場中國表現轉差拖累。期內全球同店銷售按年跌3%，其中中國市場大跌14%，跌幅按季擴大3個百分點。
●Adidas今年第二季盈利1.9億歐元，按年增長1.3倍，每股基本盈利1.06歐元；淨銷售額58.22億歐元，按年升8.9%。撇除匯兌影響，大中華銷售升9%；北美洲跌8%，扣除已解除合作的Yeezy業務則有增長。公司料全年收入將實現高單位數增長，經營利潤達約10億歐元。
●澳洲第二季消費物價指數（CPI）按年升3.8%，是自2022年第四季以來首次通脹升溫，另CPI按季亦升1%，主要是樓價及食品成本上升；核心通脹率則回落至3.9%，比首季降0.1個百分點，連續6個季度放緩。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：