●Adidas今年第二季盈利1.9億歐元，按年增長1.3倍，每股基本盈利1.06歐元；淨銷售額58.22億歐元，按年升8.9%。撇除匯兌影響，大中華銷售升9%；北美洲跌8%，扣除已解除合作的Yeezy業務則有增長。公司料全年收入將實現高單位數增長，經營利潤達約10億歐元。

●澳洲第二季消費物價指數（CPI）按年升3.8%，是自2022年第四季以來首次通脹升溫，另CPI按季亦升1%，主要是樓價及食品成本上升；核心通脹率則回落至3.9%，比首季降0.1個百分點，連續6個季度放緩。