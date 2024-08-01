三星半導體部門轉盈 季度營業利潤飆14倍

受惠人工智能（AI）熱潮提振，全球最大的記憶體和智能手機製造商南韓三星電子（Samsung）在半導體部門虧轉盈下，帶動集團利潤以2010年以來最快速度增長！

截至6月底季度，三星純利按年激增逾5倍至9.64萬億韓圜，高於分析師平均預測的7.97萬億韓圜；收入74.07萬億韓圜，按年升23.4%；營業利潤10.44萬億韓圜，按年升14.5倍，當中三星半導體部門（DS部門）錄得6.45萬億韓圜，按年虧轉盈，表現勝市場預期，也是該部門在連續4個季度虧損後，連續兩個季度錄得盈利，主要受惠記憶體價格上升和高帶寬記憶體（HBM）的市場需求強勁。

看好伺服器AI需求 集團預計，下半年伺服器AI的需求將保持強勁，涉及HBM、伺服器動態隨機存取記憶體（DRAM）和半導體記憶體設備固態硬碟（SSD）等伺服器產品。隨着產能擴大以滿足HBM和伺服器DRAM的需求，傳統記憶體晶片的供應可能會受到進一步限制。

Counterpoint Research表示，三星的記憶體業務已全面好轉並恢復正常營運，對伺服器相關產品的高需求，帶來了意外的利潤；又指Galaxy S24的表現也提高了相機感光元件、晶片、顯示器和顯示器驅動器的銷量，從而提振了智能手機部門以外的收入。

三星本月初推出了支持AI的最新旗艦可摺疊手機和手機配件，包括一款用於健康監測的新型戒指，展示集團在AI領域的創新能力，也體現了在高端市場的競爭力。