微軟去季智能雲業務收入增長放緩

科技巨頭微軟（Microsoft）公布了截至6月底止一季業績，雖然盈利增長勝過市場預期，但雲業務收入增速放緩卻引發市場憂慮。智能雲業務的季度收入按年增長18.84%至285.15億美元，較前一季度的20.95%增速有所回落；其中雲端服務平台Azure的收入增速亦降至29%，差過市場預期，原因在於供應方面的限制。

微軟財務總監Amy Hood表示，預期本季度Azure收入增長以固定匯率計算介乎28至29%，相信增長趨勢可以維持下去，又指Azure業務中人工智能（AI）的部分增速大於整體增速，惟接下來兩季增速受制於供應限制。不過，到了明年上半年，微軟的資本投資將會增加提供AI服務的能力，滿足不斷增長的需求。

估年度資本開支升 行政總裁納德拉（Satya Nadella）亦表示，Azure的AI部分是資本開支中「首要關注的地方」。微軟估計，截至明年6月底的整個財政年度內，資本開支會高於2024財年時的557億美元。按目前的開支分布，有大約一半的資本開支會用作基礎設施建設，包括新的數據中心。

整體而言，微軟上季總收入按年增15.19%至647.27億美元，淨利潤按年增9.73%至220.36億美元。除了佔收入比例最大的智能雲業務繼續增長外，另兩大業務亦錄得穩健增速，包括Office辦公軟件、LinkedIn在內的生產力及商業處理業務收入為203.17億美元，按年增11.07%；而包括Windows作業系統、Xbox遊戲業務在內的更多個人運算業務收入按年增14.31%至158.95億美元。

Apple AI正在測試 另外，正在積極擁抱AI技術的蘋果公司（Apple Inc.）早前有傳其Apple Intelligence功能會延遲推出。不過，行政總裁庫克卻表示，新功能已經開始提供予應用程式開發人員進行測試，惟未有交代在消費用戶設備上推出的具體時間。