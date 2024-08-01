波音去季虧損擴 委任新CEO

近年經常捲入飛行安全事故的美國飛機製造商波音，上季經調整核心經營虧損按年擴大2.56倍至13.92億美元（約108.57億港元），對應的經調整每股虧損為2.9美元，遠超市場預期的1.97美元。在接二連三的挫敗後，已預告今年底離任的行政總裁（CEO）卡爾霍恩（Dave Calhoun），8月8日起將被由董事會新任命的Kelly Ortberg（本名Robert K. Ortberg）接替，未能留守到年尾。

Ortberg曾任職航空技術公司Rockwell Collins，該公司近年成為軍工巨頭RTX（前稱為雷神公司）旗下的Collins Aerospace，目前波音的董事長、行政總裁、商用飛機部門主管等多個重要職位均經歷換血，希望能夠重振其商用飛機業務，擺脫過去飛行事故的陰霾。

波音上季列帳股東應佔虧損按年飆8.65倍至14.39億美元，主要是飛機交付量低迷下，收入按年倒退14.6%至168.66億美元。上季該企只交付92架商用飛機，按年大減32.35%，期望今年底時把737機型的產量重新提高到每月38架，787機型每月5架。波音股價周三早段曾升2.72%。

觀望議息 納指曾飆449 萬事達卡（Mastercard）公布了上季業績，收入按年增長11.03%至69.61億美元，經調整純利按年增長21.84%至33.41億美元，股價曾升3.91%。

大市方面，市場等待聯儲局議息結果及主席鮑威爾的言論，美股3大指數周三早段做好，道指曾升217點，報40,960點；標指升93點，報5,529點；納指升449點，報17,596點。

Northern Trust首席經濟學家Carl Tannenbaum表示，目前美國就業市場已有所放緩，雖然6月份4.1%的失業率還未升至令人擔憂的水平，但已是個不利的趨勢，維持高利率會是錯誤的做法，相信接下來會有更多證據支持聯儲局在9月減息。

上月小非農增職遜預期 數據方面，過去俗稱為「小非農」的ADP私人就業職位於7月增加12.2萬個，少過市場預期。惟要留意的是，該數據現時基本上與官方公布的非農就業職位趨勢完全脫鈎。