AMD上季經調整多賺18% 數據中心收入倍增

近期全球半導體股正在經歷一輪洗倉式的下跌，包括英偉達（Nvidia）、台積電在內的晶片股大幅回調。不過，最新公布季度業績的超微半導體（AMD）卻成為行業救星！於截至6月29日止的一季內，AMD收入按年增長8.88%至58.35億美元，經調整純利增長18.77%至11.26億美元。雖然從整體數值來看不算特別高，但觀其分項表現，會發現其數據中心業務收入年增1.14倍，達28.34億美元的紀錄新高，主要受伺服器圖像處理器（GPU）的帶動。

AMD上季列帳純利按年增長8.81倍至2.65億美元，惟該數據參考作用不大。投資者對於AMD業績反應正面，主要在於憧憬數據中心業務進一步增長，其股價早段曾升10.87%，高見153.5美元，連帶其他半導體股亦同樣炒起。

料本季生意漲16% 過去AMD極依賴遊戲相關收入（遊戲業務、客戶業務、嵌入式業務的最終消費者本質上都以遊戲用戶為主），因此其業績與遊戲產業高度相關。不過，AMD估計本季遊戲業務收入會出現按季雙位數下降的同時，財務總監胡錦卻強調，數據中心的業務增長足以抵銷其他方面的倒退。

根據最新業績指引，AMD預測本季收入67億美元，按年增約16%，以及按季增約15%；經調整毛利率預測為53.5%。從增速上來看，本季的收入甚至乎會較上季加速增長。

行政總裁蘇姿丰亦表示，對下半年市場環境有所改觀，包括看到企業及雲端服務商重新開始加大支出，而且AMD即將會在下半年開始出貨代號為「Turin」的第五代EPYC伺服品處理器，故相信接下來AMD在伺服器市場的份額會繼續增長。

至於在個人電腦（PC）市場方面，AMD亦繼續對英特爾（Intel）步步進逼。蘇姿丰表示，下半年受到產品發布等因素影響，一般而言會較利好AMD，但今年可能會比以往典型的周期表現更好。展望明年，市場將會推出更多AI個人電腦，這也會帶來更多機會，對AMD而言也是實現收入增長的良機。

英特爾傳削數千職位 另邊廂，近期因為中央處理器（CPU）被揭發存在重大缺陷而受挫的英特爾，據報將裁減數千個工作職位，最快在本周正式宣布。同一時間，有亞洲媒體引述消息指，英特爾正在加強招攬來自台積電的高級工程師，似乎是打算用挖角的方式，追趕與台積電在晶圓代工業務上的差距。