日央行加息股匯齊升

上調至0.25厘 日圓兌港元曾越5.2算 日本央行在兩天的議息會議後，以7比2的票數通過將政策利率由原來的零至0.1厘，加至0.25厘，為2008年10月以來最高利率水平，市場原預期按兵不動，還同時宣布削減購買國債一半的計劃。加息決定公布後，日本股市和匯市曾出現一輪波動，其後股匯皆升，日圓兌每美元曾升1.97%至149.8日圓，每百日圓兌港元曾升穿5.2算。

會後聲明指出，日本經濟正逐步復甦，4、5月的消費數據表現良好，是適合加息的環境，但需要關注價格上漲風險，預計通脹將在下半年接近2%的目標。日央行行長植田和男在記者會上繼續「放鷹」，表示假如經濟和物價走向符合央行預期，將會繼續加息；並且央行的預期與今年4月的會議時不變，俱認為0.5厘不應被視為特定的利率上限，年內是否繼續加息將取決於數據表現。

植田又稱，扣除通脹後實際利率或仍為負值，寬鬆的金融條件將繼續支撐經濟。對於日圓走勢，他指必須密切注意金融和外匯市場，以及對日本經濟和物價的影響，而且外匯變動可能比以往更影響通脹。日本財務省表示，7月份的外匯干預總額逾5.5萬億日圓（約2,854億港元）。

買債規模一年半縮五成 道富環球投資管理亞太區經濟學家Krishna Bhimavarapu認為，這次日本央行的行動同時為市場提供了清晰的指引，提高市場對其政策方向的了解和信心，故預計明年政策利率將達到一厘的最終目標，並料消費和經濟增長前景逐漸改善。無論如何，日本央行已經踏出利率正常化的重要一步，有望令日本經濟重現曙光。

至於減買債計劃，日央行原則上由目前每月約6萬億日圓的購買規模，每季度縮減約4,000億日圓，到2026年1至3月最終縮至3萬億日圓。即到2026年3月，持有國債餘額將減少7至8%。ATFX Markets首席市場分析師Nick Twidale稱，日央行的削減買債計劃令市場失望，因削減幅度未及預期，投資者或因此拋售日圓。

調低本財年經濟預測 日經平均指數收市倒升575點或1.5%，報39,101點。其中半導體股急漲，東京電子升7.4%。金融股受加息刺激，三菱日聯金融及住友三井金融升4.1%及4.5%；豐田汽車則跌1.6%。

分析師稱，今次央行的會議未有明確說明貨幣政策的長期路徑，目前市場焦點將轉向聯儲局的議息決定，若屆時聯儲局未有明確表示9月減息，日圓可能會繼續受壓，有需要對日本股市保持謹慎態度。

經濟展望方面，日本央行將本財年實質經濟增長預測由4月時的0.8%，修訂至0.6%，主要因為2023財政年度數字修訂後所致；又將通脹率年率預測由4月時的2.8%，修訂至本次的2.5%，主因是進口價格推升物價的影響力減退。

每百日圓兌港元近期走勢