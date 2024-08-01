惠譽：車企減價難保市佔 須研在華策略

國際評級機構惠譽評級指出，鑑於中國市場在向電動車加速轉型的過程中，全球車企正駛入中國價格戰的「十字路口」，跨國車企僅靠繼續加大折扣已很難助其保住市場份額，可能需要重新審視其在中國的定價策略。

內地電動車份額逾46% 報告引述消息指，龍頭德系豪華車品牌在今年7月已指導經銷商削減零售折扣，以助捍衞品牌價值和盈利能力，此舉可能會導致豪華車品牌銷量收縮和豪車經銷商整合，但中期而言有助於穩定價格。事實上，在插電式電動車和純電動車按年分別勁增64%和16%的推動下，今年第二季內地電動車的市場份額達到創紀錄的46.6%。即使經銷商平均價格折扣攀升至歷史新高超過20%，傳統燃油車的銷量仍大跌23%。

比亞迪擬進軍加拿大 同時，受貿易壁壘上升和需求減弱的影響，第二季內地純電動車出口規模按年下降11%，但插電式電動車出口量激增133%，疊加燃油車出口穩步增長39%，抵銷相關影響。市場關注歐盟對華電動車徵收高額進口關稅，可能令中歐加快合作步伐，更多中企和電池製造商擬擴大在歐洲的產能。

事緣加拿大緊跟美國和歐盟步伐，正考慮對中國製電動車加徵關稅，市場正關注本月公布的諮詢結果。比亞迪積極開拓的泰國市場亦有暗湧，皆因經濟減速和供應過剩下，汽車價格戰日益激烈，持續減價令車主不滿情緒高漲，據報泰國公共機構已為此展開調查。

不過，比亞迪「出海」再有斬獲，跟搭上召車平台始祖Uber簽署多年合作協議，目標把10萬輛比亞迪新能源車帶入Uber全球平台，首先在歐洲和拉丁美洲引入比亞迪的車，為司機提供可負擔的價錢和融資，之後再擴至中東、加拿大、澳洲和新西蘭。