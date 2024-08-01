東莞樓盤傳延長「買一送一」優惠促銷

內地樓市疲弱情況未解，發展商在淡季之下，促銷手法可謂無所不用其極。其中，有消息稱東莞有大型內房商的樓盤項目推出「買一送一」活動，買家完成購買東莞該專案140方米以上的大戶型住宅後，將獲贈位於惠州的一間面積約40方米的公寓房。所贈公寓同樣擁有70年產權，且樓盤已接近完工狀態。

活動原定於7月底截止，但有置業顧問透露，活動預計將在8月繼續進行，但目前尚未公布具體結束時間。至於上述東莞樓盤，據悉發展商的公布均價為每方米3.5萬元（人民幣‧下同），八折後均價約2.8萬元，即140方米住宅入場費近400萬元。

業內人士指，去年亦有深圳樓盤推出「買一送一」優惠，是為了以價換量，其他五折賣房、送管理費、車位購買折扣等吸引眼球的促銷手法層出不窮，目的只為公司套現。

野村估內房商盈利續弱 內房商將陸續公布上半年成績表，日資券商野村證券發表研究報告，認為內房疲弱的銷售繼續影響公司的盈利，今年上半年的數據和指引可能持續疲弱，相信內地主要地產商將再次經歷令人失望的上半年盈利時刻。租賃業務方面，已看到在6月出現降溫迹象，原因是市場氣氛低迷及下半年消費前景不明朗。