東莞樓盤傳延長「買一送一」優惠促銷
內地樓市疲弱情況未解，發展商在淡季之下，促銷手法可謂無所不用其極。其中，有消息稱東莞有大型內房商的樓盤項目推出「買一送一」活動，買家完成購買東莞該專案140方米以上的大戶型住宅後，將獲贈位於惠州的一間面積約40方米的公寓房。所贈公寓同樣擁有70年產權，且樓盤已接近完工狀態。
活動原定於7月底截止，但有置業顧問透露，活動預計將在8月繼續進行，但目前尚未公布具體結束時間。至於上述東莞樓盤，據悉發展商的公布均價為每方米3.5萬元（人民幣‧下同），八折後均價約2.8萬元，即140方米住宅入場費近400萬元。
業內人士指，去年亦有深圳樓盤推出「買一送一」優惠，是為了以價換量，其他五折賣房、送管理費、車位購買折扣等吸引眼球的促銷手法層出不窮，目的只為公司套現。
野村估內房商盈利續弱
內房商將陸續公布上半年成績表，日資券商野村證券發表研究報告，認為內房疲弱的銷售繼續影響公司的盈利，今年上半年的數據和指引可能持續疲弱，相信內地主要地產商將再次經歷令人失望的上半年盈利時刻。租賃業務方面，已看到在6月出現降溫迹象，原因是市場氣氛低迷及下半年消費前景不明朗。
停牌半年兼清盤中的中國恒大(03333)又收到聯交所額外復牌指引，新加入一項公司須重新遵守上市規則有關獨立非執行董事等監管要求。目前該企董事局只有兩位獨立非執董，公司股份續停牌。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：