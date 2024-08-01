美推遲加徵中國產品關稅 料8月中定案

美國原定8月起向中國進口的電動車、電動車鋰電池及電腦晶片加徵關稅，但美國貿易代表辦公室（USTR）表示，將押後最少兩周實施。美方臨門一腳「縮沙」，表面上已顯示出美國對華貿易戰舉棋不定、內部分歧，實際上更似為關稅升級加劇通脹而卻步。反觀中國財政部將「擔大旗」落實重要會議的經濟及產業部署安排，更揚言加大政策實施力度。

USTR指，會繼續審閱已收到的逾1,000份意見，並料在8月作出最終決定，新關稅在最終決定公布後兩周開始生效。中美博弈氣氛緊張未緩，內地財政部卻依舊維持深化國際財金合作的開放態度。昨日財政部副部長王東偉指，目前內地關稅總水平為7.3%，低於加入世貿時的9.8%承諾，且約1,000項商品實施較低的進口暫定稅率，與32個國家或地區相互實施優惠的協定稅率。

內地今年科技支出3708億 同時，內地全面發展新質生產力體制。王東偉續指，財政政策將從5方面着力，以落實好支持科技創新引領產業創新。其中，今年中央財政科技支出達到3,708億元（人民幣‧下同），按年增10%，明確把科技當作財政支出的重點領域；持續加大對基礎研究、應用基礎研究和前沿研究的投入力度，完善競爭性和穩定支持相結合的基礎研究投入機制等。

財政部綜合司司長林澤昌表示，下一步財政將重點抓好4個方面具體工作，包括指導地方加速專項債券發行使用，加速增發國債資金，並加力推動大規模設備更新和消費品以舊換新。截至7月26日，地方政府新增債券已發行1.9萬億元，將更多新基建、新產業等領域納入專項債投向範圍。數據顯示，6月地方政府債券總額為6,714億元，其中專項債約5,082億元。

另外，當局下一步考慮將消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，以拓展地方收入來源。今後探索研究在地方稅稅制確定及具體實施上，賦予地方更大自主權。