華製造業連縮3個月惹「經」慌

歸咎淡季需求不足 服務及建築業活動續降 儘管內地兩大重磅會議費盡心思力撐經濟目標，但反映內地宏觀經濟運行的先行指標如市場預期繼續下行。7月官方製造業採購經理指數（PMI）報49.4，連續3個月陷入收縮區間；上月非製造業PMI更降至50.2的8個月新低。不過，昨日A股獲外資追捧，滬綜指在7月最後一個交易日重上2,900點，收漲2.06%，為近3個半月來最大單日升幅，滬深兩市成交達9,033億元（人民幣‧下同）。

生產原材料出廠價再挫 據國家統計局解釋，因傳統生產淡季、市場需求不足，以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營的影響，令7月製造業景氣略有回落。新訂單及生產指數均按月下降，表明製造業市場需求回落，加上近期部分大宗商品價格下降等因素，導致主要原材料購進價和出廠價指數僅錄49.9和46.3，比6月再下跌1.8個百分點和1.6個百分點，前者更是逾年來首次失守50水平。

大華銀行相信，外需疲軟和部分產業的產能過剩，可能持續打壓製造業價格，並對內地低通脹造成壓力。同時，中、小型企業PMI分別下滑至49.4和46.7，全數蒸發6月的升幅，可見民企仍在持續承受需求放緩的衝擊。

涵蓋服務和建築業活動的官方非製造業PMI，於7月也進一步下降。分行業看，上月零售、資本市場服務和房地產等行業商務活動均低於47水平，反映樓市持續疲弱之際，內需消費仍低迷。在製造及非製造業的企業樂觀度雙降情況下，綜合PMI按月跌0.3個百分點至50.2。

ING憂新訂單未來數月添壓 荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林分析指，服務業新訂單指數連續15個月萎縮，今年以來新出口訂單指數也未走出收縮區間，擔心新訂單表現將增加未來幾個月數據的壓力。宋又指，製造業活動為上半年經濟增長主要動力，一旦放緩，未來可能要看到其他經濟領域加快彌補相關不足。正如7月底重要會議所暗示，中央或將加強特別國債的發行力度。

野村證券認為，第二季經濟增長率遠遜預期後，下半年開局採購數據同樣放緩，連日前舉行的重要會議亦承認經濟表現存在分化，更承諾加強逆周期政策。該行重申，在多重新阻力和房地產行業下行的背景下，下半年經濟增率恐急降至約4.2%，且按其基準情景，預計9月後將採取更有意義的政策措施，因屆時對經濟增長放緩的擔憂或更趨嚴重。

不過，渣打在報告指，政府在穩外匯及撐經濟之間的政策平衡，似乎傾向後者，料中國人民銀行準備放寬人民幣匯率限制，為後續貨幣政策預留空間，並在未來幾季加快降息步伐。渣打更分別調低第三季末及今年底的人民幣在岸價預測，由之前兌每美元7.15算及7算，分別下調至7.3算及7.1算。

外資掃貨195億 滬深股揚 人民幣中間價昨報7.1346，結束兩連跌，而即期匯率下午4時30分收報7.2261，按日大升211點子，全月升值逾0.5%；離岸價一度高見7.2186，即每百港元兌約92.4元人民幣。

A股昨做好，但總結7月，滬綜指累跌0.97%，連跌3個月，昨收報2,938點，深成指及深圳創業板指數各漲3.37%及3.51%，收報8,754點及1,688點，前者7月跌幅縮至1.07%，後者更轉升0.28%。大市升溫與外資低吸有關，全日北向資金淨買入195.79億元，為6月21日後最多。

外界對內地經濟前景預測 內地製造業及非製造業PMI