港股「七翻身」落空 兩月跌735點

專家估恒指8月乏方向

中金指，由於市場對地緣政治風險的擔憂，並對藥明康德估值造成壓制，下調目標價15.6%至37.4元，但維持對其「跑贏行業」評級。花旗則指，公司面對較大的毛利率壓力，將其明年至2026年收入預測分別下調3%及6%，而今年至2026年每股盈利預測分別下調6%、8%及11%，目標價由90元下調至70元，評級「買入」。