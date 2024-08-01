港股「七翻身」落空 兩月跌735點
港股於7月最後一個交易日做好，恒生指數昨日收升341點，「北水」轉淨流入22.91億元，全日成交大增32.1%至1,188.92億元，惟未能實現「七翻身」，恒指全月累插374點，連跌兩個月累失735點或4.06%。
藥明生物昨飆9%冠藍籌
恒指昨日高開67點，企穩萬七點關，其後升幅擴大，一度站上17,400點水平，收市報17,344點；國企指數上升120點或2.01%，報6,107點；科技指數亦升102點或3.01%，報3,516點。
專家估恒指8月乏方向
中金指，由於市場對地緣政治風險的擔憂，並對藥明康德估值造成壓制，下調目標價15.6%至37.4元，但維持對其「跑贏行業」評級。花旗則指，公司面對較大的毛利率壓力，將其明年至2026年收入預測分別下調3%及6%，而今年至2026年每股盈利預測分別下調6%、8%及11%，目標價由90元下調至70元，評級「買入」。
大聖資產管理基金經理李明德表示，恒指連日考驗萬七關口，後市有機會失守並下試16,500點支持，料8月維持在區間上落為主，暫未見方向。至於內需股中，看好獲國策扶持的板塊，如汽車股及家電股受惠以舊換新政策支持。
新股市場方面，智能汽車計算系統晶片（SoC）開發商黑芝麻智能(02533)昨起招股，每股招股價介乎28至30.3元，發行3,700萬股，集資最多11.21億元；每手100股，入場費3,060.55元，下周一截止認購，預期8月8日首掛，有望成為本港第二家循18C章上市的特專科技新股。綜合券商數據，首日認購反應慢熱，孖展認購仍未足額。
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