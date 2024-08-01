港銀貸款餘額年減5%

6月底本港使用之貸款概覽

港資銀行上半年苦於貸款需求欠佳，削弱從生息資產帶來收入的能力，可從香港金融管理局昨日公布的貸款數據得到驗證。截至6月底，本港銀行體系貸款餘額按月升0.5%，但較去年底仍跌1.9%，按年更縮5%。

本港境外使用貸款餘額6月續跌1.7%，把上半年累計跌幅擴至5.1%，按年則縮11%，原因不外乎是收入以內地為主的企業改在息口趨降的內地融資，順便減輕港元還息成本。

然而，本港使用貸款上半年亦累跌0.9%，反映貿易雖好，兩大經濟支柱金融和房地產俱景氣欠佳。本港金融機構貸款組合佔比最大的就是「購買其他住宅物業」（私樓）及「建造業及物業發展」，前者上季雖回升0.7%，上半年累計增長仍遠遜去年全年升2.5%；建造業及物業發展次季見貸款餘額收縮幅度擴至2.8%。

金融方面，於總貸款佔比也相當大的財務及金融公司，上半年貸款餘額縮7%（不計銀行同業拆借），跌幅遠超去年全年；港股「水盡鵝飛」下，期內證券經紀貸款餘額更銳減12.5%。

諾華誠信結束營運 此外，疫後港人消費購買力四散，批發與零售業上半年貸款餘額累縮4.5%，跌幅亦超去年全年，如非上季回升0.2%勢必更差。

至於金管局用來衡量資金進出本港的存款餘額，折合港元後今年上半年續升3.2%，人民幣存款更升13%，可是6月卻跌6.4%，主要反映企業資金流動。

另外，個人信貸資料服務機構諾華誠信因資金耗盡決定於昨日起結束營運，並退出「信資通」。香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會稱，事件無礙「信資通」運作，公會將確保諾華誠信退場工作妥善進行，如監督其盡快銷毀所有從參與「信資通」下載的個人信貸資料，已委任獨立第三方密切監察，以保障消費者個人信貸資料之安全。