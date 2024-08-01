港負資產仍高企3萬宗 今季恐回升

港府2月底撤辣後一度令樓價好轉，本港6月底負資產住宅按揭貸款宗數由3月底的32,073宗，降至30,288宗。然而，跟去年6月底比較仍高出8.06倍，而且是2003年6月亦即「沙士」疫情剛結束之後最嚴重，但由於樓價6月經已再刷新逾7年低位，分析不排除第三季負資產將再掉頭上升。

涉額1550億 無抵押佔百億 現時負資產樓按主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。6月底，負資產的樓按貸款為1,550億元，其中無抵押部分金額為100億元。數據僅涉及銀行提供並已知是負資產的一按貸款，不包括二按，因銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款資料。

儘管6月底拖欠3個月以上的負資產樓按比率達0.11%，比3月底上升0.05個百分點，但中原按揭董事總經理王美鳳稱，相較2003至2004年負資產處於幾萬甚至十萬宗時所錄得的0.5%或更高，仍屬甚低水平，反映負資產上會人士持續還款能力尚佳，相信因為個案多屬按保自用業主，況且目前失業率仍很低，負資產對銀行實質信貸風險及市場風險仍甚低。不過，她表示，由於近期樓價有所回落，不排除本季負資產宗數會回升。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦指，地產商有一堆貨尾待散，下半年勢維持低價策略，導致二手樓價受壓，銀行估價仍偏向審慎，下半年樓市料「量穩價回」。一旦美國下月繼續按兵不動沒有減息，樓價就會受壓，假設下半年再跌5%，負資產或會回升至36,000宗水平。曹又提醒有意置業者避免借太盡，不但要謹記按時供款，也得預留至少半年的後備資金。

首6月新取按揭貸款額破底 金管局另公布，6月份新申請貸款個案按月減少17.2%至6,690宗，新批出的按揭貸款額亦按月減少22.5%至245億元，其中涉一手樓的按月跌25.6%至86億元，涉二手樓的按月減少21.3%至138億元，涉轉按交易的按月減少16.6%至21億元。

曹德明指，首6個月累計，新取用按揭貸款宗數按年跌19.6%至5,101宗，為2016年後同期新低，金額按年跌23.9%至292.34億元，更是1997年有紀錄以來新低。雖說單看6月有所上升，但鑑於樓市交投次季尾開始放緩，本季按揭數字或掉頭回軟。

港負資產宗數