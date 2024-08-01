恒生不良貸率飆至逾5% 股價冧半成

恒生股價大幅下滑

不良率短短半年間急升，原因是總減值貸款大增85.99%至460.32億元。6月底，本港商業房地產客戶佔整體貸款組合的16%，反觀內地商業房地產客戶的比重僅約3%。行政總裁施穎茵表示，本港商業房地產貸款大部分均有抵押品，對財務表現影響不大，並會繼續支持客戶及本港商業房地產客戶。

淨利息收入增速減 同樣要留意的是，恒生上半年淨利息收入按年僅升1.92%至154.83億元，增速比去年全年顯著放緩，亦差過券商預期；即使2.29%的淨利息收益率（淨息差）按年計仍升20點子，但比去年下半年降22點子。如是者，恒生上半年純利按年僅升0.67%至98.93億元，第二次中期股息每股1.2元。

賺息資產年縮近7% 此外，由於貸款需求疲弱且金融投資平均結餘減少，該行上半年賺取利息之平均資產按年縮6.91%。業績演示材料顯示，如果息口下半年回落，客戶貸款需求有望回升，但全年淨利息收益率會比去年略低。

券商花旗表示，恒生潛在的核心營運趨勢不及該行預期，淨息差下降、費用收入疲弱、不良貸款率上升，且普通股權一級資本比率較低，均為今年中期業績的負面因素。