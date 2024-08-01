滙控半年稅前賺1681億 擬234億回購 股價漲4%

滙控今年股息派付比率目標基準為50%，昨如市場預期宣派第二次股息每股10美仙，另擬展開新一輪較預期多的股份回購，最多達30億美元（約234億港元），更料3個月內完成。加上集團上調今年銀行業務淨利息收益指引，由至少410億美元增至430億美元，刺激滙控股價昨以69.95元的全日高位收市，為近兩個半月來收市高位，單日彈升4.63%。

祈補充，過去18個月間，滙控透過股息及回購向股東回饋共340億美元的資本；過去5年累計回饋540億美元。

亞太貢獻集團一半利潤 財務總監艾橋智在9月2日將接任行政總裁一職，對於上任後首要任務，他坦言是繼續創造收入來源，又認為目前滙控資本充足，用於投資各項持續增長的領域；會確保財務紀律和審慎的風險管理，冀在發展業務與派股息方面取得平衡。惟他補充，仍未確定明年股息派付比率，但認為股息是回饋股東的重要部分。

滙控6月底普通股權一級資本比率（CET 1）達15%，高於14至14.5%的中期目標範圍。艾續稱，如果未來業務能持續取得盈利而累積資本，將繼續留意市場上的潛在併購目標，不排除再作出小型收購。

亞太區繼續成為火車頭，首6月列帳稅前利潤達108.93億美元，佔集團稅前總利潤的50.5%。各項業務方面，上半年財富管理及個人銀行稅前盈利64.58億美元，按年減少25.13%；俗稱炒房的環球銀行及資本市場則賺38.13億美元，按年升11.85%。

內房敞口已有足夠撥備 滙控將今年信貸損失比率指引維持在0.3至0.4%，高於6月底的0.22%，艾橋智稱，主要考慮到高息環境對企業有滯後影響。他提到，香港商業房地產貸款風險敞口約356億美元，當中32億美元計提信用減值，有數名客戶因高息面臨短期流動資金壓力，但整體業務有充足抵押，表現穩健。另外，集團近年持續削減內房敞口，已計提足夠撥備；雖然不排除未來有再增加的可能性，但相信不會重返去年的高水平。

交接工作方面，祈耀年稱，艾橋智為集團財務總監，又擁有中東、環球銀行及資本市場銀行家的背景，對集團業務熟悉，所以交接相對簡單；又寄語艾好好享受這個角色，未來雖有挑戰，但亦伴隨機會。

另外，滙控已委任環球財務監督莊敬行為臨時集團財務總監，將於9月2日起生效；下任財務總監的遴選程序經已展開，將適時公告。

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