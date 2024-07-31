中港股市皆乾塘 經濟景氣讓人慌

中國資產流動性正邁向拐點。昨日上海及深圳股市成交額不到6,000億元人民幣，而香港股市成交僅900億港元，市場流動性之差劣着實令人感到既失望，又惶恐。畢竟股市表現往往預示6至9個月的經濟景氣，如此大淡市是否山雨欲來前的寂靜，抑或在預示物極必反的一幕愈行愈近，投資者既沒有水晶球，只有自己計數。始終面對眼前這個劣局難以過於樂觀，但內地政策浪接浪，需時顯現效益，過於悲觀也似乎是不必要，亦無濟於事。惟有嚴控持倉風險，甚或保留實力，做「塘邊鶴」，耐心靜觀其變。

近日內地又召開重要會議，傳達出對實現全年經濟增長目標的信心，並強調要多渠道增加居民收入，提振消費擴大需求以防內捲式惡性競爭；又指要加大金融對實體經濟支持的力度，積極支持收購存量商品房用作保障性住房等利好訊息。只可惜，A股市場表現仍是「心如止水」，顯見在金融領域的強力嚴監管下，投機活動幾近絕迹，無法反映政策消息。

內地股市表面上逢交易日都在營業，實際上卻以種種原因限制投資者下注，交投異常淡靜是最好說明，少人買亦少人賣，波幅細，不用擔心受外圍不明朗因素和極端波動衝擊，但若市況交投長期淡薄，表現如此不濟，資本市場無法發揮作為企業融資及服務實體經濟的功能，那又有何意思？如何能實現「加大金融對實體經濟支持的力度」？

至於香港，作為國際金融中心，炎炎夏日，股市如抖暑「水盡鵝飛」，形成強烈對比。畢竟內地利好政策消息不斷，但A股仍如被「點穴」不動，以中國資產為主要上市資產的港股也難有多大作為，只有繼續等運到。第三季已過三分之一，新股市場仍未見起色，現貨市場人氣更靜，海外投資者看見港股殘局「不開胃」，內地投資者即使有跨境理財通、互聯互通搭通天地線的市場基建，也沒多大動力入市港股。這個局面非香港所想，但處境被動，只有繼續被動地承受市場的疲弱與寂靜。

更令人擔心是股市「乾塘」的情況，正在香港樓市蔓延。股、樓跌市蒸發巨量富，負財富效應顯現，將進一步打擊消費與投資等環節，加大經濟下行力度，將香港經濟推向衰退的漩渦當中。

本季投資市場氣氛不對勁，第四季美國大選前環球金融市場可能會更波動，中港市場如今是否在「以靜制動」，沒法推斷，但股市有句話，叫做「久守必失」。內地資本帳尚未完全開放，資本市場的外資參與程度不高，基本上A股表現在當局可控範圍內。但香港是自由開放的國際金融市場，繼續這樣「磨爛蓆」下去，確實不敢想像。

希望內地當局各項穩增長措施早日收效，有力振興內部需求。只有內地經濟見大起色，中國資產現轉機，香港股市始有望翻身。此日來臨前，得繼續忍受淡與靜。投資也好，做生意也好，是守還是退，得理性處理，保本至上，免得等到天亮一刻，「銀彈」卻已耗盡，就談不上有翻身機會。