輪商精選：看好日圓可考慮10256
日本央行開展一連兩日的議息會議，外媒綜合48名經濟師預測，有14名受訪經濟師預料日本央行將於本周上調利率10點子至0.1厘，市場同時關注日央行關於縮減買債計劃的詳情。
另一方面，美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，環球投資者宜注視主要央行貨幣政策相關消息，或會為匯市帶來波動。
博貶值留意10258
日圓匯價本月走勢相當反覆，日圓兌每美元於月初一度跌穿160水平，創38年低位，其後在美國公布消費物價指數（CPI）後，美元受壓，日圓於上周四一度升穿152水平，即美元於約兩周內兌日圓曾貶約6%。在日本央行周三公布議息結果前夕，日圓曾回軟至154水平。如投資者希望於兩大央行議息結果前進場部署日圓走勢，可留意相關外匯權證。
對日圓走勢相對熟悉的投資者，可考慮利用美元兌日圓權證。如認為美元有望進一步貶值的話，可參考認沽證10354，行使價140日圓，明年1月28日到期，提供近15倍實際槓桿。
假如投資者認為每百日圓兌港元的價格變化較易掌握，則可留意日圓兌港元權證。看好日圓反彈可參考認購證10256，行使價5.5元，實際槓桿15.5倍，明年3月28日到期。如認為日圓後市有下跌空間，可留意認沽證10258，行使價4.8元，實際槓桿16.3倍，明年3月31日到期。
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