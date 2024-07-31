板塊分析：大市偏弱 資金流向高息股

市場觀望美國聯儲局議息會議及周五的非農就業數據，以評估9月減息可能性。今年美國總統大選年，投資者關注地緣政治風險，加上內地宏觀經濟數據續走弱，牽制企業盈利改善，外資對中資股持審慎態度，港股成交偏淡，恒指料於17,000點浮沉。

香港電訊上半年總收益166.69億元，按年升2%。其中流動通訊服務收入按年增長5%至39.9億元，主要受惠於漫遊業務持續復甦，加上5G加快上客，帶動每名客戶平均消費額（ARPU）改善，企業業務訂單亦增長穩健。

康師傅上望10.6元 另外，公司上月出售光纖網絡業務40%股權，交易完成後獲8.7億美元，將用作償還今、明兩年債務。預計公司將會持續去槓桿，利息支出壓力有望紓緩，現金流料進一步改善。公司預測股息率高達8厘以上，業務表現穩健，減息周期將至，料利好估值修復。

康師傅重申100%派息比率，2024財年預測股息率7.2厘，現價預測市盈率3.9倍，較過去5年平均水平稍低，估值不高，上望目標10.6元，支持位8.2元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）