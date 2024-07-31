券商睇市：美防禦型產業接力撐市

上周五美國公布的6月個人消費開支（PCE）物價指數符合市場預期，按年升幅由2.6%降至2.5%，按月升0.1%，而核心PCE（扣除食品及能源）物價略高於市場預期，按年升幅維持於2.6%，高於預期的2.5%，按月升幅由0.1%增至0.2%，預期為0.2%。核心商品按月升幅由負0.19%升至0.1%，按年升幅由負1.12%升至負0.87%。

通脹朝聯儲2%目標邁進 同時，住房通脹按月升幅由0.42%降至0.27%，按年升幅亦由5.54%降至5.35%，不含住房的核心服務（Supercore）按月升幅由0.18%升至0.19%，按年升幅由3.48%降至3.43%，3個月變動年率由3.6%降至2.65%。

造成不含住房的核心服務物價下降，主要是來自醫療保健服務降價所致。6月個人所得按月升幅由0.4%降至0.2%，預期為0.4%，個人支出按月升幅由0.4%降至0.3%，預期為0.3%。

美國6月PCE物價報告顯示，通脹下降趨勢符合聯儲局的2%通脹目標，並大致符合市場預期，美國國債孳息率下滑也有利股市表現。

上周五美股主要指數皆做好，納指升1.03%，標普500指數漲1.11%，道指揚1.64%。標指的11個股份類型皆上漲，其中工業升1.72%，原材料升1.68%，房地產升1.67%表現較佳，資訊科技的1.09%及通訊服務的0.91%升幅略為落後。

科技七雄盈利增長趨緩 美國通脹放緩，加上早前公布的勞動市場有更多降溫迹象，下半年經濟轉弱的機會上升。過去帶動美股不斷創新高的「科技七雄」，盈利增長料逐漸趨向美股平均值，市場繼續將資金轉至七雄以外的行業，最明顯反彈是對利率敏感高的行業，如房地產及公共事業等。

目前來看，板塊輪動主要是來自預期巨企增長減慢，以及進入減息周期。由於經濟有可能放緩，投資者可考慮逐漸將部分獲利較高的倉位，如科技及晶片相關股份轉移，後續優先選擇具備一定防禦能力的行業，例如公用事業、必須消費品、健康護理，或是低波幅、高股息相關等。

凱基亞洲投資策略部