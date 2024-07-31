拍賣消息：嘉湖事故戶僅賣288萬

低價物業被市場搶爆，連事故單位亦不例外。天水圍嘉湖山莊三房同類拍賣單位，獲3至4組客爭購，終搶高逾一成售出，成交價仍僅288萬元，較銀行估價低近四成。

環亞物業拍賣昨日賣出5項物業，成交金額共約1,474萬元。當中，上述屋苑的樂湖居6座高層D室，為業主盤，實用面積約551方呎，開拍價258萬元，最終搶高30萬元或約11.6%拍出，呎價約5,227元。單位個別銀行網上估價約469萬元，開價低約181萬元或約38.6%。

浪翠園每呎$7989沽 同場亦拍出深井浪翠園4期13座高層E室銀主盤，實用面積約701方呎，屬三房海景戶，推拍價520萬元，以560萬元售出，呎價約7,989元。單位估值約641萬元，最新成交價低出約12.6%。

與此同時，場內賣出多項另類物業。何文田翠華大廈2座天台A、B、C及D室及住宅用途的頂房，實用面積分別約3,610方呎與約290方呎，屬交吉銀主盤，以一口價456萬元拍出。另外，同樣屬於業主盤的西貢南圍農地與大圍金獅花園車位，分別以70萬元及100萬元拍出。