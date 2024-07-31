利奧坊‧壹隅累售549單位
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅，現開放現樓予公眾參觀。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目已經分階段安排入伙，至今累售549伙，套現逾36億元。昨以464.04萬元售出1座15樓D室開放式戶，實用面積209方呎，呎價約22,203元。
該盤聯同5大代理行推出現樓置業優惠。由昨日起至8月31日，經指定代理行購買單位的各首3名一手住宅單位買家，即可獲贈價值約一萬元的「運動課程禮券」，名額15個。
澐璟1667萬成交
啟德新盤交投持續，華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的澐璟，以1,667.38萬元沽第5座18樓B室，實用面積567方呎，呎價約29,407元。會德豐地產的MONACO MARINE的1B座22樓G室，以1,149.8萬元售出，呎價約24,887元。
此外，中原預計，今年落成的私人住宅截至第二季售出比例僅約38.2%，連續兩年不足四成水平，並創11年新低。
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