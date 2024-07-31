Larchwood變相減20%吸客
市區貨尾盤減價促銷，宏安地產(01243)旗下已屆現樓的旺角Larchwood，昨日減價加推價單7號，涉及25伙，並新增享24%折扣的「向香港運動員致敬付款計劃」，令最高折扣率增至28%，折實平均呎價約21,299元，較兩年前變相減價約兩成。項目將在周六發售當中11伙。
該新價單的單位以中高層為主，涵蓋12伙開放式單位及13伙一房戶，折實價388.8萬至638.8萬元，折實呎價19,248至23,925元。當中11樓F室一房戶，實用面積267方呎，折實價528.8萬元，折實呎價約19,805元，較對下一層兩年前折實價652.46萬元低約19%。而同系鰂魚涌FINNIE預計短期內公布推售部署。
連方II加推38伙
同時，萬科香港發展的長沙灣連方II昨上載價單3號，加推38伙，折實平均呎價約25,495元，較對上於今年5月推出的價單高約2.6%。該盤將於周六發售20伙，折實價626.4萬元起。
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