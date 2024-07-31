Larchwood變相減20%吸客

該新價單的單位以中高層為主，涵蓋12伙開放式單位及13伙一房戶，折實價388.8萬至638.8萬元，折實呎價19,248至23,925元。當中11樓F室一房戶，實用面積267方呎，折實價528.8萬元，折實呎價約19,805元，較對下一層兩年前折實價652.46萬元低約19%。而同系鰂魚涌FINNIE預計短期內公布推售部署。