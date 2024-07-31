新盤焦點：名日‧九肚山設「一蚊車位」

他指，以1座16樓B室為例，實用面積1,053方呎，屬海景三房戶，連車位折實價為1,996.8萬元，呎價約18,963元。過往項目車位估值約300萬元。全盤提供266伙，迄今賣出約80%，餘貨全屬三房及四房戶。美聯物業及經絡按揭轉介為該盤買家提供按揭優惠，樓價3,000萬元或以下的單位最高可承做九成按揭。