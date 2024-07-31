新盤焦點：名日‧九肚山設「一蚊車位」
發展商大搞噱頭谷銷情。長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，最新推出6個「一蚊雞車位」連同單位於周六發售。集團營業經理詹勳榮稱，買家選購指定6伙單位時，可繳付一萬元以獲得指定車位，在付清樓價後享9,999元回贈，變相以一元購入車位。
他指，以1座16樓B室為例，實用面積1,053方呎，屬海景三房戶，連車位折實價為1,996.8萬元，呎價約18,963元。過往項目車位估值約300萬元。全盤提供266伙，迄今賣出約80%，餘貨全屬三房及四房戶。美聯物業及經絡按揭轉介為該盤買家提供按揭優惠，樓價3,000萬元或以下的單位最高可承做九成按揭。
研下季推港島南岸3C期
長實執行董事趙國雄稱，計劃第四季推出香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期項目，而啟德跑道區項目第1期正待批預售，將盡快推出市場。對於有發展商位於屯門掃管笏的項目或暫停工程，他認為，短期內屬好事，供應減少，降低新盤庫存壓力，有助增強買家入市信心。該集團首席營業經理郭子威稱，旗下同區青山公路大欖段飛揚第2期有望提早交樓，料短期內可獲滿意紙。
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