將軍澳單日5宗內地生租樓

暑假期間的租賃市場持續強勢，內地學生不斷來港搶租單位，將軍澳區更於單日連錄5宗同類租務成交，包括都會豪庭及南豐廣場各錄兩宗。

美聯黃少明表示，近期接獲大批學生查詢租盤事宜，日前於單日連錄內地學生承租個案。其中，都會豪庭4座中層E室，實用面積約631方呎，三房間隔，以每月2.5萬元租出，呎租約39.6元。同屋苑3座高層D室兩房戶亦以約1.7萬元租出，呎租約36.2元。

同區南豐廣場連錄內地學生租住兩房戶個案，包括5座高層E室，實用面積約454方呎，成交月租1.78萬元，呎租約39.2元。另一宗為5座中層H室，以1.75萬元獲承租，呎租約39.1元。

餘下一宗同類租賃成交為新寶城4座中層C室，實用面積約561方呎，三房間隔，由內地學生租客以2.25萬元租用，呎租約40.1元。

事實上，將軍澳本月租賃交投活躍，中原關偉豪稱，該區本月錄逾650宗租務個案，包括區內海茵莊園1座低層B5室，開放式間隔，以月租1.35元租出，呎租約62.8元。

3客搶 康怡租金升一成 鰂魚涌康怡花園更出現租客搶盤情況，該行楊文傑稱，屋苑B座低層5室，實用面積約710方呎，三房間隔，以每月2.8萬元放租，吸引3組租客洽詢，最終放租兩周即以2.76萬元租出，呎租約38.9元，租金較對上租約高一成左右。

此外，地產代理監管局指出，關注近日有內地學生，在一宗涉及透過無牌代理租賃香港物業的懷疑騙案中，蒙受金錢損失，提醒消費者提高警覺並應委託持牌代理，以為其權益帶來更佳保障。