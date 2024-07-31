藍籌盤交投月縮逾14%

七成項目挫 太古城第一城減三成 新盤低開搶客，加上減息步伐不似預期，二手交投持續淡靜。綜合市場資料，10大屋苑7月暫錄約125宗成交，較上月全月少約14.4%，已連跌4個月，當中七成項目買賣宗數減少，並以鰂魚涌太古城及沙田第一城期內跌幅均逾30%最顯著。

太古城本月暫錄約16宗買賣，較上月全月約26宗減少約38.5%，平均實用呎價約13,782元，按月下跌約3.7%。中原張光耀表示，市場仍有睇樓客，惟都採取觀望態度，部分業主對後市缺乏信心，加上樓市近期低價成交湧現，遂劈至低價沽貨，樓價因而回落。

上車盤沙田第一城都出現價量齊跌局面，7月暫錄約13宗，平均實用呎價約12,696元，按月分別下跌約31.6%及約1.3%。屋苑兩房戶做價維持「4球」以下價位。中原伍錦基指，項目41座低層B室，實用面積約284方呎，去年4月叫價520萬元，累減131萬元，僅以389萬元成交，呎價約13,697元，約10年帳面僅升值約8.7%。

6個屋苑呎價回落 至於鰂魚涌康怡花園及茶果嶺麗港城，期內交投量分別錄約28.6%及約25%跌幅。康怡花園本月僅暫錄約5宗買賣，為同批屋苑中最靜。麗港城7月平均實用呎價約11,502元，比上月底升約7.6%，漲幅為各屋苑中最大。

此外，10大屋苑本月平均實用呎價，有6個較上月底回落，並以天水圍嘉湖山莊跌幅最大，期內下挫約4%至約8,240元，交投量錄約25宗，較6月全月增約31.6%。利嘉閣張啟源稱，屋苑錄內地客入市個案，賞湖居4座高層G室三房戶，實用面積約548方呎，7月初叫價498萬元，同類買家為方便子女在香港上學，以460萬元承接，呎價約8,394元。

元朗住宅6年輸29% 事實上，近期二手市場有更多業主願意損手出貨。中原王勤學表示，元朗富祐閣高層B室兩房戶，實用面積約277方呎，叫價280萬元，終減至272萬元沽，呎價約9,819元，原業主持貨近6年，帳蝕113萬元，貶值約29%。利嘉閣黃錦鵬稱，屯門愛琴海岸8座低層C室，減價41萬元，獲投資者以487萬元購入，呎價約8,871元，原業主於2020年買入，帳面虧蝕161.8萬元。

10大二手屋苑7月交投表現