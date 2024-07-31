日經指數兩連升 失業率低過預期

市場靜待日本央行今日公布的議息結果，傳將討論加息至0.25厘。日本股市周二個別發展，其中日經平均指數收升57點或0.15%，報38,525點，連升兩日；東證指數（TOPIX）則跌5點或0.19%，收報2,754點。

失業率方面，日本全國6月失業率由2.6%微跌至2.5%，低過市場預期的2.6%；就業及失業人數分別增加37萬人及兩萬人。分析指，隨着日本上月失業率下跌，反映就業市場保持緊張，企業亦爭相招聘及挽留員工，工資或可望持續上升。

事實上，當地民眾工資漲幅的確左右日央行如何調整貨幣政策。內閣官房長官林芳正最新表示，央行及政府將在貨幣政策上密切協調，又強調雖然貨幣政策的具體細節由日本央行決定，但政府會與央行致力實現通脹目標。

韓擬取消金融投資所得稅 另邊廂，鄰國南韓計劃取消金融投資所得稅，並調整遺產稅稅率和免稅範圍，以減輕中產負擔。外媒報道，總統尹錫悅在國務會議表示，近25年來遺產稅制度未能跟上經濟發展和時代變化的步伐，因此政府將調整遺產稅稅率和免稅範圍，並將子女遺產稅起徵點從每人5,000萬韓圜（約28.8萬港元），大幅提高至5億韓圜（約287.9萬港元），強調只有對資本市場進行準確評估，個人投資者才能享受企業發展的紅利。