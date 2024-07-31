淡馬錫擬5年斥2340億投資美國

新加坡主權基金淡馬錫本月初公布投資表現時，已率先揚言將優先投資美國，並對中國抱審慎態度。其北美主管阿瑟頓最新補充，淡馬錫未來5年擬於美國的醫療保健、金融服務和技術等領域，投資高達300億美元（約2,340億港元），直指美洲將會成為最大的資本接受國。

阿瑟頓進一步解釋，看到美國資本市場非常深廣之餘，由人工智能（AI）角度來看，美國亦處於發展的最前沿。她又提及，就美國市場而言，淡馬錫特別關注與人工智能相關的領域，如數據中心、半導體和電池儲能，同時分析一眾美國大型科技股的股價走勢如何，絕對取決於業績表現。

指內地救市未見成效 與此同時，其首席投資官羅錫德認為，在中美兩國關係緊張只會加劇，不會緩和的大前提下，內地樓市要先回穩，才可帶動消費者信心出現復甦。雖然看到內地當局關注到相關問題，且持續出招協助救市，但至今尚未看到成效。

至於回顧淡馬錫今個財年在北美和南美的投資，是至少10年來首次超越中國，其中對美洲的投資目前達630億美元（約4,914億港元），佔其投資組合的22%，中國則佔投資組合19%，較4年前（2020財年）少約10個百分點，另新加坡投資佔27%。

截至3月份，該公司管理的資產達3,890億新加坡元（約22,614億港元），高於一年前的3,820億新加坡元（約22,207億港元）。

此外，淡馬錫近年將焦點由上市公司股票轉至私募市場，未上市資產佔投資組合的比重，由2004年的20%，升至今年3月止的52%。