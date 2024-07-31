金價高企窒礙 華次季飾金需求挫35%

內地飾金消費需求大跌

黃金價格高企，導致飾金需求大減。世界黃金協會報告指，今年第二季全球黃金珠寶（飾金）需求按年減19%至390.6噸；而中國飾金需求更按年大跌35%至86.3噸，為2009年以來同季最差。

上半年累計，中國的飾金購買量按年減少17%至271噸，為2020年以來同期最差。該協會解釋，金價上漲以及中國經濟增長減速，乃飾金需求大跌的兩大主要原因。在金價此前創下歷史新高的背景下，報告直言︰「中國的國內生產總值（GDP）及可支配收入增速雙雙放緩，限制了消費者的購買能力。」這一點反映在本應是傳統銷售旺季的五一假期銷售表現上。

報告更指出，由於房地產市場陷入困境，內地股市表現疲弱，以及不明朗的經濟前景，導致消費者變得謹慎而且更願意儲蓄，減少娛樂及非必要開支。該會的人員走訪中國的珠寶市場後，發現黃金首飾產品有「輕量化」的趨勢，較小的低單價產品更受消費者歡迎，其中保值的24K金類型品遠較其他產品受歡迎。

協會認為，目前中國的飾金產業正面臨一些挑戰，包括可能會有重大的企業整合，特別是在近年零售網絡急速擴張後。另外，由於零售市場的毛利率收窄，使得更多珠寶商推售有着複雜設計及各種寶石鑲嵌的產品，以此來維持毛利率。雖然此類產品在高端市場表現較好，但大眾市場仍偏好於較低價的金飾。