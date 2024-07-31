惠譽：美GDP放緩 估下半年減息兩次

信用評級機構惠譽表示，隨着美國內政、國際地緣政治不確定性加劇，加上利率長期保持在高位，經濟放緩已迫在眉睫。該機構的報告指出，經濟放緩的迹象已反映在信貸和消費者開支增速疲軟，這種情況應該會在下半年持續下去，導致國內生產總值（GDP）增長也大幅放緩。

話雖如此，惠譽的基本情景預測仍然估計美國不會陷入衰退。雖然聯儲局的減息步伐慢過先前預期，但目前惠譽仍估計下半年會減息兩次。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper則表示，聯儲局不太可能本周就開始減息，不過機會仍然存在，而且機率愈來愈大。她甚至說︰「在我看來，減息是明智的決定。」

道指早段曾升128點 她又指出，比起通脹更應擔心貨幣政策長期而多變的滯後影響，這或將在未來數月對美國經濟造成嚴重負面影響。最新經濟數據顯示，美國7月諮商會消費信心指數報100.3，高過市場預期的99.7。另外，美國5月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數按月升0.9%，高過預期。

美股3大指數周二早段個別發展，道指曾升128點，報40,668點；標指跌7點，報5,456點；納指跌76點，報17,293點。

PayPal上調全年盈測 電子支付系統公司PayPal上季收入按年增長8.2%至78.85億美元，列帳純利按年增長9.62%至11.28億美元；經調整純利按年大增28.01%至12.43億美元。該公司亦上調全年業績指引，預期全年經調整每股盈利介乎3.88至3.98美元，顯著高於先前預估的大約3.65美元。PayPal股價早段曾升8.94%。

醫藥股業績表現不一，輝瑞上季收入按年增長2.12%至132.83億美元；經調整純利跌11.43%至34億美元。不過，該公司上調全年經調整每股盈利預測到介乎2.45至2.65美元，以中位數計較先前預測提高0.3美元。輝瑞股價曾跌1.74%。至於默沙東上季收入按年增長7.16%；經調整純利58.09億美元，按年由虧轉盈。由於收購EyeBio帶來的負面財務影響，默沙東下調今年的經調整每股盈利預測到介乎7.94至8.65美元，以中位數計降幅為0.6美元。

另外，寶潔（P&G）上季收入按年倒退0.1%至205.32億美元，純利按年跌7.29%至31.37億美元，其股價早段曾挫5.93%。