歐元區經濟增長提速

次季靠意法西支撐 德GDP意外再縮 歐元區經濟正在提速增長，但動力並非來自區內第一大經濟體的德國。初步數據顯示，德國今年第二季國內生產總值（GDP）按年意外倒退0.1%，過去6季沒有一季錄正增長，所幸區內第三、四大經濟體意大利和西班牙增長加速，以及排次席的法國增長超乎預期，歐元區上季GDP才沒有令市場失望，按年增長加速至0.6%。

一個世紀前的超級通脹是德國人的夢魘，這是為甚麼德籍歐洲央行官員多是鷹派，可是歐央行高息遏通脹的最大輸家正是德國，因為高息打擊息口敏感的建築行業。德國統計部門解釋，上季經濟收縮是被設備和建築物的投資下跌所拖累。

德7月CPI按年升2.3% ING銀行指，德國上季GDP詳細數字有待出爐，但應該都是投資和建造業累事，近日公布的情緒指數又差過預期，反映下半年經濟縱有改善也好極有限，尤其是中國和美國經濟失速，要出口帶動經濟強勁復甦幾乎不可能。德國早前亦公布經調整的非歐盟出口貨值，上季按年沒有增長。

減息被視為德國經濟走出幽谷的重要條件，瑞士化工企業Clarant的行政總裁凱澤表示，消費者重新花錢很需要較低的融資成本……儘管有滯後，但息口一降，就會刺激樓市和建造業。」剛好德國昨亦公布，7月份消費物價指數（CPI）初值為按年升幅擴至2.3%，略超預期，但都是3年低位附近，歐元曾跌見1.0802美元或8.4388港元，市場仍押注歐央行今年內仍會減息兩次。

不過，歐元區上季經濟增長尚算對辦，原因是意大利和西班牙經濟按年增速分別升至高於預期的0.9%及2.9%，其中意大利是服務業帶動，抵銷工業和貿易淨額的拖累，西班牙受惠就業強勁。

法國上季GDP按年增速比首季減慢0.4個百分點至1.1%，但仍優於預期，「一艘郵輪交付推高出口」被指是原因之一，抵銷消費這個傳統增長引擎陷於呆滯的影響。儘管數字未反映政爭的影響，但財長勒邁爾相信，次季表現加上巴黎奧運的帶動，本年經濟增長有望高於1%的官方預測。

旅客消費誠然是歐洲經濟的救命草，意大利奢侈品牌普拉達（01913，Prada）上半年歐洲零售淨額正因如此按年增長18.3%（以固定匯率計‧下同），日本也因遊客按年飆55%；亞太區按年增長12%，比首季有所收窄，反觀美洲及中東次季增速有所加快。論品牌，該企上半年業績主要由Miu Miu帶動，純利為3.83億歐元（約32.44億港元），計及匯率變動按年增長25.66%。

BP上季賺214億勝預期 另外，舊稱英國石油的BP上季於列帳層面按年轉蝕1.29億美元，但經調整純利按年升6.45%至27.56億美元（約214.96億港元），勝預期，並增加每股派息至8美仙，兼重申今年內回購35億美元股份。BP已放棄激進的環保轉型目標，現維持今年上游產量略高於去年的指引，但也繼續預期煉油毛利不及去年，問題出於北美市場。

德國又拉低歐元區經濟增長