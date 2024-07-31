豐田全球產量5連跌 內地上月減逾21%

受中國市場價格戰和日本市場認證醜聞的雙重打擊，日本豐田汽車6月全球產量按年下跌12.9%至79.58萬輛，為2022年12月以來的最大降幅，也是連續第5個月下降；全球銷量亦減少5.1%。

6月豐田在日本市場的產量下挫18.8%，在中國的產量減少21.7%，在北美的產量跌6.2%，而在歐洲的產量因生產天數較上年同期少而下降6.6%。今年上半年，豐田包括其子公司大發汽車和日野汽車在內的全球產量按年跌9.8%至約500萬輛；全球銷量下降4.7%至520萬輛。