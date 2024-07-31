豐田全球產量5連跌 內地上月減逾21%
受中國市場價格戰和日本市場認證醜聞的雙重打擊，日本豐田汽車6月全球產量按年下跌12.9%至79.58萬輛，為2022年12月以來的最大降幅，也是連續第5個月下降；全球銷量亦減少5.1%。
6月豐田在日本市場的產量下挫18.8%，在中國的產量減少21.7%，在北美的產量跌6.2%，而在歐洲的產量因生產天數較上年同期少而下降6.6%。今年上半年，豐田包括其子公司大發汽車和日野汽車在內的全球產量按年跌9.8%至約500萬輛；全球銷量下降4.7%至520萬輛。
比亞迪一款車降價5萬搶客
內地車企方面，比亞迪股份(01211)旗下方程豹據報減價以提振銷量，「豹5」車型售價降至23.98萬元人民幣起，全系降幅高達5萬元人民幣，目前方程豹汽車僅「豹5」這一款車型在售。該企昨日股價受壓，收報224.8元，跌2.85%。
至於造車新勢力之一的蔚來(09866)，其董事長兼首席執行官李斌表示，對於自動駕駛的士（Robotaxi），公司將不會追隨這一趨勢，而是選擇堅守自己的發展路徑。
此外，受關於涉及智能網聯汽車概念的消息提振，大眾公用(01635)昨日股價一度高見2.86元，收報2.33元，升15.92%。公司發通告指，主要與其持有從事城市交通服務等業務的大眾交通（集團）26.87%股份有關；又指近期智能網聯汽車受市場關注度較高，惟該模式目前尚處於實驗階段，對公司基本不產生收入，未來業務發展趨勢尚存在不確定性，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。
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