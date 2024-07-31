中國海關：外貿仍存挑戰

上半年內地外貿出口成績「超預期」，但踏入下半年，中國海關總署新聞發言人呂大良周二表示，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，地緣政治風險也較高，部分國家推行單邊主義、保護主義，對全球產供鏈造成的干擾也逐步顯現，紅海危機等導致的航運堵塞、運費上漲，進一步增加企業的成本壓力，下半年外貿保持增長，還是面臨不少挑戰。

不過，他續稱，有超大規模內地市場和產業體系配套完整優勢作支撐，有各項穩外貿政策舉措保駕護航，推動拓展中間品貿易，協助先進技術設備、關鍵零件擴大進口，支持跨國電商等新業態發展，將着力鞏固外貿向好態勢。同時，當局會加強資料監測分析，做好新一輪通關政策儲備與供給，協助企業減負降本。

研優化跨境電商措施 受惠內地針對區域協調發展策略的實施，各地的外貿發展不斷朝向更均衡、更高層次等方向發展，下一步將按區域協調發展戰略進行部署。對於跨境電商成為推動外貿增長的新動力，呂大良續指，目前正研究推廣跨境電商出口貨物「先查驗後裝運」模式，以及擴大跨境電商零售出口跨關區退貨試點範圍等措施。

至於近兩周前閉幕的內地重要會議明確提及的總目標，當局下一步將聚焦流程優化、資訊互通、系統集成，目標是力爭2026年建成智慧海關基本框架，2029年形成智慧海關完整體系。

鑑於早前有些論調炒作中國的新能源產業所謂產能過剩，海關總署副署長趙增連就此解釋，這是偽命題，有違市場經濟發展規律。他想說明的是，外貿發展不是靠單邊保護出來的，而是要靠開放、合作取得發展。

正率領中國企業家代表團訪美的中國貿促會會長任鴻斌指出，中美兩國經濟高度互補，利益深度融合，雙方加強供應鏈合作有利於維護全球供應鏈穩定暢通，為兩國、地區乃至世界經濟增長注入更多動力。