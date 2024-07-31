內地積極購庫存救樓市

正當外界關注中央如何進一步出招紓緩內房問題之際，昨日內地重磅會議提及，要持續防範化解重點領域風險，落實好促進房地產市場平穩健康發展新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，並加快構建房地產發展新模式。

當局強調，要完善和落實地方一籃子化債方案，創造條件加快化解地方融資平台債務風險，統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。

資料顯示，該地皮出讓面積5.27萬方米，建築面積8.44萬方米，允許配建不多於10%的配建設施及商業用房。

至於近日南京珠江四季悅城項目停工兩年之後，最新由地方政府介入，協調組織開發商向業主退還首期，是保交樓以來全國首宗住宅項目停工後，由官方協調集中退房、退首付的案例。

惟與此同時，有指清盤人在試圖收回一小部分債權人對違約中國房企的投資時，遇上重重困難，涉及尋找財務文件及追查「神隱」等高管範疇。據悉，自內地樓市危機爆發以來，暫時至少有6家總資產逾3,000億美元的開發商，被香港法院下令清盤。