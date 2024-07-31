洲際航天再有股東極速沽貨

任然「無鞋挽屐走」並不令人意外，事緣該企業績差劣、連將軍澳衞星業務基地都爆出欠租的洲際航天，5月17日完成向投資者李小飛配售3,000萬股，不料李氏10日後便沽出其中1,800萬股，由於持股量自此低於5%，進一步減持洲際航天也毋須再披露，兩個月後的今天已「一股不留」也不足為奇。

已兩度賤價配股撲水 洲際航天向李、任二人配股有共同點，就是配售價較消息首次公布前的收市價有龐大折讓，分別高達19.68%及14.41%，兩次「賤價」配股大幅攤薄現有股東之權益，一共淨籌不足7,700萬元，比起公司去年底流動淨負債3.39億元人民幣，可謂杯水車薪。

該企去年向多間金融機構借錢不果後，10月中完成向澳洲大行麥格理發行本金額為7億元的可換股債券，問題是抵押品就是發債要籌的資金，麥格理要行使認股權才有錢落袋周轉，如今距離到期日不遠，但麥格理僅行使約三成，換言之本次發債的融資效果並不理想。

李小飛和任然先後迅速沽貨固然不會影響洲際航天的資金，問題在於充分反映他們並非對該企抱持長期信心。事實上，洲際航天向任然配股的公告坦言，薪酬、租金、專業費用、航天業務經營成本等營運開支每月約1,200萬元，惟5月從李小飛配股所籌的約4,500萬元恐在4個月內用光，所以才有迫切需要再向任然配股。

文壹川