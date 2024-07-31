華救市遭看淡 滬股半年低

擬擴內需谷消費 花旗削今年GDP預測 內地昨日壓軸登場的重磅會議，表明要以提振消費為重點擴大內地需求，亦要防止「內捲式」惡性競爭，但昨早由官方開出的人民幣中間價報7.1364兌每美元，創下去年11月21日後新低，以致滬深股市3大指數跌勢未止。其中，滬綜指全日收跌0.43%至2,879點，續刷新2月8日之後收市新低。不少大行更陸續表態，對於第二季內地經濟增速「不收貨」，故調低今年全年增長預測至4.8%。

政策着力惠民生增收入 繼去年底的中央經濟工作會議明確提及「唱響中國經濟光明論」，事隔兩季有多，重磅會議再次重申同一立場，可見並非空喊口號，甚至提示更給力的宏觀政策、一批增量政策舉措將適時推出，包括加速專案債發行使用進度、促進社會綜合融資成本穩中有降等。是次會議不但為下半年政策定調，更強調經濟政策的着力點要更多轉向惠民生、促消費，要多渠道增加居民收入。

不過，該會議提振經濟和防範風險意味更濃，事出必有因，尤其是在第二季經濟增速放緩的大背景下，不少投行相繼調低內地經濟增長。繼高盛、巴克萊及摩根大通分別下調增速預期至4.9%、4.8%及4.7%之後，花旗亦把中國今年國內生產總值（GDP）增長預測，從之前的5%下調至4.8%。

考慮到第二季內地增長顯著低於預期，花旗亦指，調低增長預測原因之一，在於7月經濟活動似進一步減弱。即使7月底重磅會議料對房地產市場提供更多支持，但也不認為會改變大局。該行預測，明年內地GDP增長僅約4.5%。

評級機構惠譽旗下惠譽博華亦指，第二季經濟增長壓力增加，並呈現生產強、需求弱、外需旺、內需淡的特徵。即使預計中央政府將加大宏觀政策實施力度，圍繞擴大內需、提振市場主體信心，加快推進針對性、組合性強的政策措施，但該機構對今年內地經濟增長預測仍維持4.8%水平。

防止內捲式惡性競爭 值得留意是，本月接連兩場會議均提及，為基層減負、擴內需及地方化債等領域的政策基調之餘，最新表述更直接提到「內捲」問題，罕有在中央政府高層會議上言明「強化行業自律，防止『內捲式』惡性競爭」，並要求落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求。

另外，內地財政部、國家發改委等4部門昨聯合印發通知，有關實施設備更新貸款財政貼息政策，中央財政對符合再貸款報銷條件的銀行貸款將予一定貼息支持，貼息從每年一個百分點提高到每年1.5個百分點，貼息期限兩年，總規模200億元（人民幣‧下同），以支持經營主體進行設備更新和技術改造。

在中方貫徹人民幣穩定的目標下，人民幣即期匯率周二午後回穩，下午4時30分收報7.2472，按日轉升逾100點子；人民幣離岸價一度低見7.2555，即每百港元兌約92.88元人民幣。

貴州茅台股價連挫7日 不過，A股交投未見大幅反彈，滬深主板全日成交仍不足6,000億元，錄5,994億元，深圳股指兩連跌，深成指再跌0.54%，深圳創業板指數亦回落0.29%，分別收報8,468點及1,630點。滬市昔日「股王」貴州茅台更連挫7個交易日，昨跌1.29%，收報1,379.99元，續創2022年11月來新低，兼遭外資單日淨沽出4.21億元。反觀30年期國債期貨主力合約價格漲幅擴大，更創歷史新高，進一步升穿111元。

此外，國務院決定，任命中國證監會原首席檢查官、稽查局局長李明為副主席，接替年屆60歲適齡退休的方星海。

人民幣中間價走勢 滬綜指年內走勢