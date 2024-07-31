外匯基金投資收入縮10%

金管局總裁余偉文稱，今年上半年大部分主要股票市場均錄顯著升幅。其中，受惠主要經濟體通脹壓力逐漸放緩，觸發市場對減息的樂觀情緒，不少主要股票市場指數屢創新高，而香港股票市場亦有溫和升幅。債市方面，雖然主要國債收益率回升使債價下跌，但因債息處於較高水平，在計及利息收入後，債券組合仍錄得正回報。整體而言，外匯基金於上半年錄得不俗的投資收益。

展望下半年，他認為政策利率走向、環球增長前景及地緣政治緊張等因素，仍會對投資環境帶來不確定性。雖然市場普遍認為美國的減息周期將於年內展開，但近期美國的經濟數據走勢有欠明朗，聯儲局減息的時機和步伐仍存變數，且若環球經濟增長放緩或企業盈利轉差，資產價格或出現較大波動和調整。此外，地緣政治緊張及年底美國大選對環球經濟和金融市場的影響均難以預測。金管局會續以保本先行、長期增值原則，謹慎和靈活管理外匯基金，作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保能維持香港的貨幣及金融穩定。