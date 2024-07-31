恒指苦守萬七3個月低 北水掟貨3億

港股在期指結算日表現受壓，「北水」轉淨流出3.4億元，加上地產股拖累下，恒生指數昨日「嘔凸」周一升幅，收市下挫235點，險守一萬七千點關口，藍籌只得5隻股份逆市上揚，全日成交僅900.03億元。

恒指昨日低開43點，報17,194點，已屬全日高位，其後跌幅擴大，最多挫266點，低見16,971點，尾市跌幅稍為收窄，最終以17,002點收市，是今年4月23日以來收市低位。國企指數跌93點或1.54%，報5,986點；科技指數下滑52點或1.52%，報3,414點。

摩通指蒙牛明年續面對挑戰，基於需求疲軟，原奶成本或進一步下降，導致散裝奶粉折扣及撥備增加，拖累公司銷量及利潤率，而且欠缺新產品推動銷售，料今年銷售額將跌1%，將其「增持」評級下調至「中性」，目標價削近57%至13元。

富瑞考慮到藥明康德的新產能投產及外匯影響後經調整毛利持平，自由現金流為40億至50億元，資本支出為50億元，維持對其「買入」評級，但將目標價由128元降至97元。

日資券商野村亦將藥明康德的目標價下調約兩成，至43.45元，以反映地緣政治不確定性，惟維持「買入」評級，並建議投資者密切關注《美國生物安全法案》的最新進展及其相關影響。

資深股評人陳炳強表示，外圍未見方向，港股繼續弱勢，好友且戰且走，恒指短線考驗萬七關甚至有機會失守。