渣打首6月稅前純利增5％ 擬斥117億回購

截至6月底止半年，渣打列帳基準淨利息收入31.75億美元，按年跌20.3%，但經調整淨息差按年擴闊18點子至1.85%，非淨利息收入66.16億美元，按年增28.64%。

對內房撥備充足 期內列帳信貸減值2.4億美元，按年飆49.06%，包括一筆與中國商業房地產行業有關的支出800萬美元。洪稱，目前集團對內房撥備已超過91%，認為撥備充足，內房仍需時消化過剩庫存，但料最壞時間已過，毋須做更多撥備；內房相關風險敞口由2022年底的41億美元縮至22億美元。

洪丕正續稱，集團目標3年內向股東回饋逾50億美元，今年將完成其中27億美元，冀維持相關勢頭；不論是派息或回購，均希望將剩餘資本回饋股東。集團主席韋浩思補充，派息比率不高，主要是希望股息能保持長期穩定的增長，又認為回購能提升每股價值，每股股息亦相對增加，為股東帶來其他附帶好處。

市場預期減息周期將至，他認為，減息令利息收入下降，也刺激貸款需求，對淨利息收入好壞參半；集團近年亦有作結構性對沖，相信有助抵銷利率導致的收入減少。

Mox減值損失降 盈利重鎮香港區上半年經營收入23.03億美元，按年升10.13%，稅前基本溢利12.06億美元，按年增18.35%，佔集團基本盈利三成；中國區稅前基本溢利為2.04億美元，按年跌8.93%。

旗下虛擬銀行Mox去年信貸減值損失增加，集團香港區行政總裁禤惠儀表示，考慮到宏觀經濟因素，Mox去年推出相應措施，成效已在今年反映，因此減值損失明顯下降。她預告，今年下半年會積極推出不同產品，維持2024年達到收支平衡的目標。

另外，韋浩思透露，按英國上市公司要求，非執行主席任期最長9年，其任期將於明年10月完結，預告未來數月會有繼任人的相關公布。