地產商績差 摩通降目標價平均近16%

住宅銷售、零售和寫字樓租賃市道不振，令投資銀行看淡香港地產股。摩根大通發表研究報告，削本港上市地產股目標價平均15.9%，坦言本輪業績期將缺乏驚喜，在撇除投資物業重估影響後，本地地產商的每股核心盈利將平均按年減少7%，主要因為3大因素：租金收入下跌、發展物業毛利受到擠壓，以及重訂融資協議後，財務成本上升，並會再有公司削減派息。

對於地產股，該行持審慎、小心選擇的態度，始終市場逆風沒有停止吹動，包括住宅物業庫存高企、境外零售租金有匯率風險、商廈需求持續疲弱。一旦出現更多的物業減價拋售，將導致資本資化率擴張（Cap Rate Expansion），以致更大的資產減值。這令今年有機會出現的減息，其正面影響變得軟弱無力。