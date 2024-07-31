地產商績差 摩通降目標價平均近16%
住宅銷售、零售和寫字樓租賃市道不振，令投資銀行看淡香港地產股。摩根大通發表研究報告，削本港上市地產股目標價平均15.9%，坦言本輪業績期將缺乏驚喜，在撇除投資物業重估影響後，本地地產商的每股核心盈利將平均按年減少7%，主要因為3大因素：租金收入下跌、發展物業毛利受到擠壓，以及重訂融資協議後，財務成本上升，並會再有公司削減派息。
對於地產股，該行持審慎、小心選擇的態度，始終市場逆風沒有停止吹動，包括住宅物業庫存高企、境外零售租金有匯率風險、商廈需求持續疲弱。一旦出現更多的物業減價拋售，將導致資本資化率擴張（Cap Rate Expansion），以致更大的資產減值。這令今年有機會出現的減息，其正面影響變得軟弱無力。
估九置新地減派息
總括來說，該行認為收租股壓力持續，在續租租金減少下，寫字樓租金收入普遍將跌約5%。高檔商場租金收入跌幅將少於5%。然而，主力大眾零售的領展房產基金(00823)租金收入會較平穩。地產發展股方面，今年3月以來的較佳住宅銷售成績，不會在本輪業績期反映，惟由於樓盤減價較狠，將導致發展物業毛利下降風險，特別會在2025至2026財政年度反映。
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