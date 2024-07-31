中港零售復甦堪憂 恒隆地產半年少賺55%

集團董事長陳文博解釋，董事會經過深思熟慮才決定減派息，主因內地市場壓力大於原先預期，集團6個月前已說現在是「保本保命」的時候，要審慎理財，認為是負責任和保守的做法，保留更多現金，藉此降低負債及利息支出，同時支持發展中項目的資本需要。

本港租金收入跌8% 至於將來會否再減派息，盧韋柏補充，本次減派息是要減少下次再減的機會率，「唔希望愈減愈多」，承認集團經營一貫審慎兼量力而為，並強調減派息後，股息回報率仍達9厘。

截至6月底止的半年，撇除投資物業重估虧損等影響後的基本盈利按年下跌22.02%至17.35億元，主要原因為租賃營業溢利下降及財務費用上升。

期內總收入升16.74%至61.14億元，主要由香港物業銷售入帳支撐，包括出售香港皓日的114個住宅單位和藍塘道一間大宅，及武漢恒隆府的4個單位，共進帳12.28億元，但物業銷售業務其實錄得1,100萬元營業虧損。管理層稱，只要價錢理性，內地物業不會等市場回暖才出售；而集團在港物業庫存不多，不急於套現，冀將來減息後樓市有喘定空間。

收租業務顯然遜色，收入按年跌6.7%至48.86億元，其中本港按年跌8.02%至15.48億元，原因為部分主要租戶減租，但出租率控制得宜；內地按年跌6.07%至33.38億元，就算以人民幣計亦按年跌3%，商場出租率仍上升，可是寫字樓苦於供應過剩和需求疲弱，尤其是上海。

擔心港商場平日消費 對於零售市道，集團顯得較悲觀。盧稱，內地奢侈品零售主要受消費者外遊影響，尤其日圓下跌至幾十年新低，令高端消費者前所未有地多次外遊消費。集團將調整租戶組合，以迎合不同消費群體。香港商場雖以民生消費為主，但周一至周五銀髮一族不在香港消費令人擔心，幸好今年已鎖定主要續租租約。

首席財務總監趙家駒表示，集團6月底負債比率為32.9%，按年升一個百分點，但未來就算會再升，也不會超過35%，並強調現水平健康、在同業中較低，未來幾年希望能夠降至30%以下。集團今年50億元資本支出計劃不變，主要用作杭州項目，未來幾年會降至每年10億至20億元資本支出。

投行摩根士丹利指，恒隆地產業績和派息遜預期，假設全年派息跌33%，回報率尚有8.2厘，市場亦將對此反應負面。

恒隆系中期業績摘要 恒隆地產年內股價表現