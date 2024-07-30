美國黑天鵝頻現 亂世買金求避險

美國政治亂局未完，距離今年底總統大選仍有一段不短時間，在特朗普經歷槍擊暗殺、民主黨換人等「黑天鵝」事件後，美國的政治局勢仍未明朗。市場一直對於選舉結果抱持不同程度的擔憂，特別是美國債務上限暫停至明年1月1日，意味着大選結果出爐後不久，新一屆政府就要開始為美債危機奔走。到明年初，美元儲備貨幣地位、美國金融霸權亦勢必又一次迎來考驗！

回顧此前多次的美國債務上限危機亂局，市場似乎已習慣兩黨環繞此議題進行一系列的政治拉鋸。然而，今次債務上限到期的時間點卻撞正政府及國會換屆，除非其中一黨能完全掌控總統之位及國會，否則另一方必然會以此為政治籌碼，脅迫新政府讓步，意味着新一屆政府必然會在執政初期受盡掣肘，削弱其管治威信。

目前似乎選情佔據上風的特朗普，早已預告會在上台後再增加關稅，這將導致美國與盟友的關係轉差，同時亦會推升國內通脹，甚至有可能打亂聯儲局的減息步伐。要知道特朗普雖然一直口講要「低利率、弱美元」刺激經濟與出口，但他的政策綱領明顯相反，加關稅、減企業稅完全是推升通脹的做法。

聯儲局作為獨立的中央銀行，主席鮑威爾一直堅持「經濟數據主導貨幣政策」，通脹不回落就絕不減息。假如通脹反彈而需要維持高利率，甚至額外加息，就可預見美國金融體系會迎來更多挑戰。正如此前爆發的硅谷銀行（SVB）倒閉事件及地區銀行危機，都是因在高利率環境下，銀行及金融機構只能付出更高的資金成本，不然人們情願把錢拿去買美國國債，波及一些銀行因存款外流，撐不下去而陷入流動性危機。

當然，美國過去經歷過多輪金融危機，就算銀行體系又再爆大鑊，也未必會動搖美元根基，但隨着美國政壇分裂與針鋒相對的情況日益加劇，在應對危機時到底能否迅速有效地行動阻止情況惡化，也是一大問號。與此同時，人工智能（AI）熱潮帶起的美國科技股泡沫，亦引起不少專家的警覺。畢竟AI雖然好用，但企業盈利的提升不可能永無止境，一旦增長到了天花板，股市隨時會硬着陸。

而且無論哪個黨派執掌白宮，美國不斷增加的財政赤字及龐大的債務，已是計時炸彈。這亦是為何各國開始尋求去美元化，尤其是中美關係日益惡化之際，中國人民銀行近年積極拋售美債，增持黃金，這不僅是出於地緣政治局勢的考慮，也是為了管控風險。

不單止中國，許多亞洲及新興市場經濟體都在增持黃金，也是出於相同理由。假如有天美元失去儲備貨幣地位，目前全世界都找不到一隻可替代的貨幣，故作為人類歷史上最具價值的「硬通貨」與「天然貨幣」，黃金自然是最穩陣的選擇。當各國央行也開始不斷買金，自然會有上行下效之風，故近年無論是機構投資者、散戶都對黃金興趣大增。從增值的角度來看，黃金未必是最好選擇，但其避險作用不容忽視。