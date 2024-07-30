大行觀點：追求高收益策略要得宜

在目前利率長時間處於較高水平的環境下，持有現金及現金等值資產或可賺取不俗的利息收益，而毋須承擔額外風險。為何亞洲投資者仍需要「收益投資」？

傳統上，許多亞洲投資者都認為持有貨幣市場工具及銀行存款相對穩陣，故平均將40%資產配置於現金，實現其財務目標。然而，在環球金融危機過後，進入接近零利率的環境，投資者開始從多個來源尋求較高收益。

儘管目前利率已見上升，但對亞洲投資者來說，首要目標仍是獲得定期的收益。透過收益投資，投資者不僅可爭取高於現金存款的潛在息率，更有機會受惠於資本增值。

要注意，收益產品並非全無風險，並不提供保證，故認為轉向採取「更優質收益」的策略甚為重要，因其考慮風險、增長和收益元素之間的平衡，並反映投資者的需要。

不同年齡層風險胃納有別 何謂「更優質收益」概念？這適用於哪種投資狀況？「更優質收益」策略旨在了解投資者的投資目標，以及若干締造收益水平所面對的潛在風險。收益附帶不同程度的風險，與投資者尋求的收益水平相稱。由於年輕投資者與退休人士的投資目標和生活方式需求各有不同，因此對締造收益的態度也可能存在差異 。

基本上，退休人士可風險承受能力或較低，旨在保存資本，同時尋求高於現金利率、不俗的收益水平，例如每年4至5%。年輕投資者的風險胃納可能較高，因此可能願意犧牲部分締造收益潛力，以追求更高的增長。

要謹記，「收益」並非「利息」，也不是「無風險」，所以投資者宜了解如何因應其風險承受程度，建構一個合適的投資組合。此外，「更優質」收益或非意指「最高」收益，而是在不同市場周期內，締造穩定性及持續性兼備的合理較高收益水平。故此，投資者宜深入了解個別收益來源及箇中的投資風險，從而獲得穩定收益，同時盡可能維持其資本的可持續性。

宏利投資管理