股市估市：港股投資者未重拾信心

港股去到7月尾，恒生指數在過去的一周又失守重要支持，今次是俗稱牛熊線的250天線。上周五一度失守17,000點，儘管收市17,000點失而復得，昨日反彈217點，重上17,200點樓上。

恒指能夠反彈，部分原因可以說是美股在核心個人消費開支（PCE）物價指數公布後，市場進一步認為聯儲局9月減息在望，帶動美股3大指數回升。另外，港股近期再度轉弱，市場說是由於日圓兌每美元持續升值下，拆倉潮拖垮環球股市。

期指結算前淡友稍收斂 最新有傳日本央行在周三推出的量化緊縮計劃，是會以不驚擾市場的方式削減買債規模，料不會減買債同時又加息。即使周一日圓未見回軟，但至少沒有再轉強，而日股回升亦是利好港股投資氣氛的原因。不過，論成交，港股全日成交只有800多億元，再次證明升市成交淡，跌市成交增的利淡前景狀況。

港股今日期指結算，恒指全月由高位18,300點計，最低見16,924點，大部分時間低走，淡友短期應該滿意，在接近期結日收斂實屬正常。不過，期結後空軍會否再次全城出動，暫時未知，但本周焦點多，淡友出手機會多的是，任何一個消息也可以拖低港股，身為散戶不得不留意。

除了日本央行周三議息外，美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布利率決議，同日主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發布會。市場普遍預計，聯儲局今次會繼續按兵不動，但認為在7月政策聲明中釋放更加明確的降息信號，為9月進行年內首次降息奠定基礎。

事實上，鮑威爾所提及聯儲局的兩大任務──充分就業和物價穩定，現時物價壓力下降，但失業率卻上升，為了平衡，當局需要及有條件減息。周五公布的非農數據顯得更加重要，市場預期7月非農新增就業職位為17.5萬個，有望回落至4月的水平，失業率維持在4.1%水平不變。

中美經濟數據左右市況 由於報告在利率決議後發布，但數據對於美國經濟及勞動力市場狀況有指標性作用。當然，港股除受外圍因素影響，內地周三及周四分別公布7月官方和財新製造業採購經理指數（PMI）。6月製造業PMI為49.5，而非製造業商務活動指數為50.5，數據均差於市場預期，亦因此加大港股的下行壓力。假如今次數據有驚喜，投資者對內地經濟復甦回復一點信心，以近期超賣的走勢，港股或出現一個似樣反彈。當然，若港股回升，是反彈還是轉勢，仍需取決於基本面。今年曾出現的憧憬炒作，短期較難出現，皆因要投資者對港股重拾信心並不易。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）