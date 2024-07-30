簡訊一覽
●深圳市財政局公布，擬於近期在香港發行最多70億元人民幣的地方政府債券，年期為兩年、3年、5年及10年。
●優必選(09880)預期今年上半年收入4.5億至5億元人民幣，按年增長72至91%，原因是完成交付上一年度訂約的項目，推動教育智能機器人及智能機器人解決方案的收入有所增長，同時消費級機器人及其他智能硬件設備收入增長。
●JS環球生活(01691)發盈警，預期今年上半年持續經營業務之溢利不少於約2,830萬美元，按年倒退最多約38.7%，原因是銷售、推廣費用，乃至整體行政開支增加，以及中國市場業務競爭加劇，主打新產品未有於期內全部上市。
●彩客新能源(01986)發盈警，預期今年上半年淨利潤不少於2,200萬元人民幣，按年倒退最多48.8%，主因染料中間體產品平均售價下降。
●福耀玻璃(03606)業績快報顯示，上半年收入按年增長22.01%至183.4億元（人民幣‧下同），純利按年增長23.35%至34.99億元。
●中環錄半億元地舖成交，皇后大道中138號地下2號舖，建築面積約700方呎，由老牌中成藥零售商租用，以5,128萬元登記易手，平均呎價逾7.3萬元，物業約35年升值約6倍。
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