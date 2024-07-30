喜力半年轉蝕 為潤啤減值近74億

喜力行政總裁Dolf van den Brink為潤啤護航，說資產減值不過是「技術調整」，沒有公平地反映潤啤真實經營狀況，反而美國和歐洲等已發展經濟體才使他對消費情緒審慎，「本來以為6、7月的體育賽事可以催谷銷量……可惜事與願違，應該由於天氣比預期差很多」。

喜力啤本身在內地的銷情似乎不錯，上半年銷量按年升超過25%。然而，潤啤昨日又創52周新低，比6月底再低逾9%。分析指，減值本身代表某項投資的公允值一段長時間低迷，因此對潤啤減值意味內地的消費市道有持續受壓之虞。

此外，喜力上半年啤酒總銷量按年僅升2.1%，遠遜預期，同時明確全年經營溢利指引為增長4至8%，對得上原先「低至高單位數增長」，不料同樣令市場失望。

其實本港收入增長是由出口帶挈，實際上本港銷量按年跌6%，收縮幅度大過香港啤酒市場，預期港人北上及外遊短期都會對零售業持續構成挑戰。