思捷轉型 優先擴張授權經營
思捷環球(00330)準備再把兩家香港註冊的全資附屬公司清盤，為此將召開股東特別大會，同時宣布管理層已決議優先擴張授權經營權業務，轉型為一間知識產權管理公司，已和潛在合作夥伴積極磋商，以發掘授權「思捷」知識產權經營權的戰略機會。
該企稱，仍致力維持「思捷」品牌的全球布局，但側重授權經營權的業務模式發展潛力巨大，比起傳統零售、批發或電子商務有多重優勢，首先是毋須再在製造、經銷及零售營運投入大量資本開支，擁抱輕資產，其次是特權使用費收入較穩定。
此外，透過將生產、經銷及存貨管理轉移至獲授權方，可將資源集中用於戰略知識產權管理及市場推廣，而公司又可與區域參與者達成戰略合作夥伴關係，仗其熟悉當地經銷渠道、監管和各地客戶的喜好，提升市場滲透率。
兩家港註冊子企清盤
繼多間歐洲營運實體進入破產程序、自我管理程序或預防性重組程序，思捷兩家香港註冊全資子公司Esprit Regional Distribution Limited（HKRP）及Esprit Retail (Hong Kong) Limited亦會清盤，因為他們所服務的思捷德國附屬公司正進行破產程序，難望有足夠資金營運下去。
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