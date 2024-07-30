思捷轉型 優先擴張授權經營

該企稱，仍致力維持「思捷」品牌的全球布局，但側重授權經營權的業務模式發展潛力巨大，比起傳統零售、批發或電子商務有多重優勢，首先是毋須再在製造、經銷及零售營運投入大量資本開支，擁抱輕資產，其次是特權使用費收入較穩定。

此外，透過將生產、經銷及存貨管理轉移至獲授權方，可將資源集中用於戰略知識產權管理及市場推廣，而公司又可與區域參與者達成戰略合作夥伴關係，仗其熟悉當地經銷渠道、監管和各地客戶的喜好，提升市場滲透率。

兩家港註冊子企清盤 繼多間歐洲營運實體進入破產程序、自我管理程序或預防性重組程序，思捷兩家香港註冊全資子公司Esprit Regional Distribution Limited（HKRP）及Esprit Retail (Hong Kong) Limited亦會清盤，因為他們所服務的思捷德國附屬公司正進行破產程序，難望有足夠資金營運下去。