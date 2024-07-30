麥當勞季績遜預期

收入純利齊挫 同店銷售3年半首跌 香港麥當勞推出McGriddles引發排隊搶購熱潮之際，在美股上市的麥當勞公司卻交出了一份令市場大為失望的業績，於截至6月底止一季內，收入與純利雙雙錄得按年倒退，差過市場預期。同時，該公司的全球同店銷售按年倒退1%，為2020年第四季以來首次出現下跌，反映出其業務增長正面臨重大挑戰。

具體而言，美國本土的同店銷售收入按年倒退0.7%，主要受累於客流量減少。至於涵蓋歐洲、澳洲等地的國際經營市場同店銷售按年倒退1.1%，主要是受法國業務拖累。而中國、日本等地的國際授權經營市場按年倒退1.3%，跌幅最大，表現最差的包括中東地區和中國，跌幅甚至乎蓋過了日本、拉丁美洲市場的增長。

美推優惠 同店銷售添壓 值得留意的是，根據麥當勞的說法，美國餐廳客流量雖然有所減少，惟部分被加價所帶來的影響所抵銷。在上季末開始，美國的麥當勞餐廳推出了售價5美元（約39港元）的超值套餐，以重新吸引人流。目前該優惠依然在繼續，意味着本季美國同店銷售可能會因為折扣優惠面臨更大的壓力。

儘管經營壓力加劇，麥當勞仍然維持全年業績展望，預測今年內餐廳數目擴張將會貢獻約2%的收入增長。該公司早前已公布擴張計劃，打算在2027年把全球分店數目擴張至5萬間；截至6月底時，麥當勞有4.24萬間分店，其中增長速度最快的為中國，按年增加925間。

經調整盈利167億縮7.6% 回顧上季，該公司收入按年輕微倒退0.12%至64.9億美元，反映新餐廳的擴張未足以抵銷同店銷售下跌。其中麥當勞擁有及自營的餐廳收入為24.61億美元，按年減少1.04%；特許經營餐廳收入為39.4億美元，按年僅增長0.17%，這樣的收入表現是在過去一年餐廳數目增長1,605間（3.93%）的前提下。公司上季純利按年下跌12.46%至20.22億美元。撇除若干非經營因素後，按非公認會計準則（Non-GAAP）的經調整盈利為21.46億美元（約167億港元），按年計依然倒退7.65%。

麥當勞董事長兼行政總裁Chris Kempczinski表示，隨着消費者對開支更加謹慎，會專注於「提供可靠的日常價值」，以及加大推動雞肉產品等。在美國市場，雞肉三文治（即類似於香港的脆辣雞腿包、麥香雞之類的產品）是近年才推出的「半新產品」，也是當地餐廳的主要銷售增長動力之一，情況類似於剛在香港推出的McGriddles。

事實上，許多賣方分析員早在麥當勞正式公布季度業績之前，已率先下調對該公司的目標價預測，其中花旗於7月16日把其目標價從297美元下調至280美元；德銀亦把其目標從310美元下調至295美元。

麥當勞同店銷售重錄倒退