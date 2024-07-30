英財相斥上屆政府隱瞞逾二千億赤字

英國傳媒廣泛報道，英國財相李韻晴的財政審查結果批評保守黨政府隱瞞公共財政高達200億英鎊（約2,006億港元）的缺口，「簡直是二戰後最爛的政權交接」，首相施紀賢甚至稱「英國已破產，變得支離破碎」。

工黨競選時承諾不會上調入息稅、增值稅或國民保險（NI）主要費率，市場關注李韻晴宣言「要立刻行動恢復經濟穩定、鞏固英國經濟的根基」，指的是否轉而加徵資本所得稅和遺產稅，亦有指會推遲一些道路和醫院建設項目。

要留意，預算案在秋季才發表，就算加稅也要留待屆時，所以李韻晴首先會責成預算責任辦公室預測一下政府收支，蘭開斯特公爵領地事務大臣麥法登則向英媒稱「現在不加，不代表秋季沒有」，並炮轟上屆保守黨政府的盧旺達庇護計劃導致庫房缺錢。

專家估不會大減公共開支 另外，據了解，李韻晴傾向接受一些獨立機構的建議，讓教師、軍隊、懲教人員等的加薪幅度高於通脹，但也會在本財政年度做到政府部門縮減財政開支，務求做到日常開支不以發債應付，讓債務在5年內回落。

「中箭」的保守黨駁斥，工黨不過是為加稅找藉口罷了。牛津經濟研究院高級顧問桑德斯認為，工黨新政府不會大舉削減公共開支，也相信李韻晴會找到一些項目來開刀，如政府已宣布項目當中未得到撥款、經費不足的項目，可是力度較大的加稅也在所難免。