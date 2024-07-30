南北韓倘開戰 經濟首年恐失31萬億

近年全球地緣政局覆雨翻雲，外界亦關注朝鮮半島局勢會否成為另一戰爭導火線，重現俄烏戰事的翻版。最新外媒推算，南北韓一旦開戰，全球經濟會隨即遭受重創，而開戰第一年損失金額更是俄烏戰事的兩倍有多，達4萬億美元（約31.2萬億港元）。

儘管開戰的機會率「非常低」，分析稱，由於現時南韓佔全球生產總值（GDP）的比重，已經提升至1.5%之上，加上又是全球半導體大國，所以開戰將會導致晶片嚴重短缺，涉及當地大部分半導體產能被摧毀，繼而令南韓工業產出和出口大幅萎縮37.5%。而所謂「他朝君體也相同」，南韓半導體業的重創同樣波及中國經濟，並對中國GDP構成5%的打擊，主因航運中斷及貿易下跌所致。

起亞上季經營溢利創新高 汽車業同樣是南韓經濟的命脈，而當地第二大汽車製造商起亞（Kia）截至6月止的第二季業績顯示，收入按年升5.04%至27.56萬億韓圜，經營溢利按年升7.08%至3.64萬億韓圜（約26億美元），創歷史新高，經營溢利率則為13.2%，超越現代及通用汽車的9.5%及8.3%。

起亞上季全球銷量近79.52萬輛，按年略降1.6%。至於純電動車與油電混合車分別賣出5.4萬輛及8.9萬輛。此外，該企同時訂下今年營收目標於100萬億韓圜（約5,651.39億港元）的史上最高。起亞股價昨升1.43%，而南韓首爾綜合指數升1.23%，收報2,765點。