油價反覆 OPEC+產出計劃料不變

即使全球經濟增長放緩的擔憂拖累商品市場表現，惟中東地區不斷出現的零星交火事件，引發對地緣政治風險升溫的擔憂，為油價提供一定支持。布蘭特期油於昨日亞洲時間反彈，一度升至每桶80.86美元，惟其後重新回落至80美元附近，此前戈蘭高地遇襲的消息，令外界擔憂以色列與黎巴嫩的衝突會升溫。

ING銀行大宗商品策略主管Warren Patterson預計，本周舉行的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）不會對現有的產出計劃提出任何改動建議，惟最近油市的轉疲趨勢令人擔憂。

如果布油失守每桶80美元的關鍵水平，那麼OPEC+可能會推遲原定於10月開始逐步放寬的減產措施，意味嚴格的減產計劃仍會持續多一段時間。

與油價走勢相似，最近銅價亦出現回軟，倫敦金屬交易所（LME）銅價較早前一度失守每噸9,000美元的關鍵水平，其後略有反彈，於周一亦曾跌0.79%至9,039美元。

大戶續削商品期貨淨好倉 盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen引述美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據指出，對沖基金已連續第5周削減26種商品期貨的淨好倉。他表示，近期商品市場的趨勢反映出整體風險偏好下行，尤其是以原油為首的能源行業，以及此前需求強勁的白銀和銅。